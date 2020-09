Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïs Diony affiche un gros regret après son départ !

Publié le 13 septembre 2020 à 7h00 par A.M.

Recrue la plus chère de l'histoire de l'ASSE, Loïs Diony n'a jamais réussi à s'imposer chez les Verts. Alors qu'il vient de rejoindre Angers, l'ancien attaquant de Dijon dresse le bilan de son passage chez les Verts.

Durant l'été 2017, l'AS Saint-Etienne s'était attaché les services de Loïs Diony pour 8M€, hors bonus, ce qui faisait de l'attaquant la recrue la plus chère de l'histoire des Verts. Par conséquent, après une belle saison à Dijon, le natif de Mont-de-Marsan était très attendu par l'ASSE. Mais force est de constater que son passage à Saint-Etienne est un échec puisque son bilan est de 9 buts en 65 matches, bien trop peu compte tenu de l'investissement consenti par les Verts. C'est la raison pour laquelle Loïs Diony s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec Angers. L'occasion pour lui de faire le bilan de son aventure stéphanoise.

«Je n’ai jamais reçu d’amour de la part des coachs»