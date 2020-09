Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ruffier, Boudebouz, Khazri... Diony envoie un message à Puel !

Publié le 13 septembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Loïs Diony faisait partie des joueurs que Claude Puel a placé sur sa liste noire. S’il comprend une partie de la réflexion de son ancien coach, une autre est encore floue pour Diony.

Dès le début de l’été, Claude Puel avait annoncé la couleur. L’AS Saint-Etienne se devait de rééquilibrer ses comptes et a donc dressé une liste de joueurs qui devaient impérativement faire leurs valises. On y retrouvait notamment : Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri, Yann M’Vila, Ryad Boudebouz et Loïs Diony. Ce dernier est bien parti puisqu’il s’est engagé avec le SCO Angers pour se relancer après une saison compliquée dans le Forez.

Sans rancune mais avec un peu d’incompréhension