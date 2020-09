Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel en passe de boucler une belle opération à 8M€ !

Publié le 10 septembre 2020 à 9h30 par A.M.

Toujours engagé dans une opération dégraissage, l'ASSE semble proche de boucler le départ de Yann M'Vila qui permettra aux Verts d'économiser près de 8M€.

L'opération dégraissage semble enfin être lancée à l'AS Saint-Etienne. Dès l'ouverture du mercato, Claude Puel avait affirmé sa volonté de se séparer de plusieurs joueurs afin de renflouer les caisses du club, mais également d'alléger la masse salariale.Jusque-là, Yohan Cabaye et Loïc Perrin sont partis libres puisque leurs contrats, qui arrivaient à échéance, n'ont pas été prolongés, tandis que Franck Honorat et Vagner Dias ont été vendus respectivement à Brest et Metz. Mais c'est encore loin d'être suffisant aux yeux de Claude Puel qui a dressé une liste d'indésirables sur laquelle figurent notamment Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Yann M'Vila ou encore Loïs Diony. Mais cela semble se décanter.

L'ASSE va économiser 8M€ avec le départ de M'Vila