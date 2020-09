Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel prêt à prendre les choses en main pour Fofana ?

Publié le 12 septembre 2020 à 22h00 par A.D.

Suivi de près par Leicester, Wesley Fofana a clairement affiché son désir de s'engager avec les Foxes. Malgré tout, Claude Puel devrait faire tout son possible pour bloquer son départ.

A seulement 19 ans, Wesley Fofana a mis tout le monde d'accord à l'ASSE. Titulaire incontesté depuis la saison dernière chez Les Verts , le jeune défenseur central aurait tapé dans l'oeil de Leicester. Conscient de l'intérêt des Foxes , Wesley Fofana a expliqué clairement qu'il lui était impossible de refuser une telle opportunité. « Cette fois, je ne peux pas refuser. D’où je viens, des quartiers nord de Marseille et d’une famille pas aisée, ce n’est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l’abri. Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui. Je suis déterminé et mentalement prêt à changer de vie. En mettant cette somme, Leicester prouve qu’il me veut vraiment. Ce n’est pas comme si je voulais partir pour un club où le nombre des défenseurs centraux est immense. C’est un vrai projet sportif » , a-t-il déclaré ce vendredi dans les colonnes de L'Equipe . De son côté, Claude Puel ne voudrait en aucun cas laisser filer Wesley Fofana et serait bien décidé à faire le nécessaire pour le conserver.

Claude Puel compterait bloquer le départ de Wesley Fofana