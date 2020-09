Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le dénouement est imminent pout cette opération à 8M€ !

Publié le 12 septembre 2020 à 15h45 par H.G.

En pleine opération dégraissage, l’ASSE devrait bien voir Yann M’Vila quitter le club très prochainement conformément au souhait de Claude Puel.

Le maitre mot de Claude Puel depuis le début de cette fenêtre estivale des transferts est le dégraissage. L’entraîneur des Verts souhaite en effet remodeler en profondeur l’effectif de l’ASSE et enrôlant des jeunes et en poussant vers la sortie plusieurs éléments aux émoluments conséquents. Parmi les joueurs de cette liste noire dressée par le technicien français figure Yann M’Vila qui, à deux ans de la fin de son contrat, est annoncé proche de l’Olympiakos. Comme l’a expliqué L’Equipe ce samedi, son départ dans le cadre d’une rupture de son contrat permettra à l’ASSE d’économiser pas moins de 8M€ de salaire, et un accord en ce sens aurait d’ores et déjà été trouvé. Plus encore, à en croire les dernières indiscrétions concernant l’avenir de Yann M’Vila, cette belle opération serait proche d’être bouclée.

Tout serait bouclé pour Yann M’Vila !

D’après les informations de Manu Lonjon, tout serait bouclé pour l’arrivée de Yann M’Vila à l’Olympiakos. Le journaliste français explique en effet que le milieu de 30 ans aurait d’ores et déjà passé sa visite médiale avec le club basé au Pyrée et que la signature de son contrat devrait intervenir très prochainement. Du reste, Manu Lonjon confirme la tendance selon laquelle il n'y aura pas d'indemnité de transfert et que la résiliation du bail de Yann M’Vila chez les Verts sera effective une fois son contrat signé avec le club grec, chose qui permettra bien à l'ASSE d'économiser les deux dernières années de son salaire, soit environ 8M€.