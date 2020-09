Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, Tuchel reçoit une autre grande nouvelle avant le choc contre l'OM !

Publié le 12 septembre 2020 à 14h45 par A.M.

Officiellement prêté au PSG jeudi par l'AS Roma, Alessandro Florenzi sera disponible pour affronter l'OM dimanche. Une excellente nouvelle pour Thomas Tuchel.

« Florenzi, oui, oui, j’espère. Je suis très optimiste, mais ce n’est pas fini . » Après la défaite à Lens (1-0), Thomas Tuchel ne cachait pas sa volonté de voir débarquer Alessandro Florenzi le plus rapidement possible. Et pour cause, contre les Sang-et-Or, le PSG a dû se passer des services de Neymar, Marquinhos, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Keylor Navas, Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Mais le technicien allemand peut souffler puisque plusieurs joueurs devraient revenir, et surtout le club de la capitale semble avoir bouclé dans les temps le prêt d'Alessandro Florenzi.

Florenzi qualifié pour affronter l'OM