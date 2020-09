Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le triste constat de Loïs Diony sur son passage à Saint-Etienne...

Publié le 13 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors qu'il a rejoint Angers où il s'est engagé pour trois saisons, Loïs Diony affiche quelques regrets suite à son passage à l'ASSE.

Arrivé en 2017 pour 8M€, hors bonus, Loïs Diony représentait l'investissement le plus important de l'histoire de l'ASSE. C'est donc un euphémisme d'affirmer qu'il était très attendu. Cependant, il n'a jamais réellement justifié l'investissement consenti par les Verts puisqu'il n'a inscrit que 9 buts en 65 apparitions, bien loin des promesses entrevues à Dijon. Par conséquent, Loïs Diony a été libéré de son contrat par l'ASSE et s'est engagé pour trois saison à Angers. L'occasion de faire le bilan de son aventure stéphanoise.

«Quand je suis arrivé, peut-être que le coach ne me voulait pas vraiment»