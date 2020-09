Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi n’était pas spécialement attendu à Manchester…

Publié le 13 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Annoncé proche de s’engager à Manchester City à condition de pouvoir quitter le FC Barcelone, Lionel Messi est finalement resté au Barça. Sa potentielle venue n’a pas vraiment chamboulé Kevin de Bruyne.

C’était le gros feuilleton de l’été, bien qu’il ne se soit pas éternisé sur la durée à l’instar de celui de Jadon Sancho par exemple. Lionel Messi à Manchester City ? Après l’envoi via burofax de ses velléités de départ à ses dirigeants, le capitaine du FC Barcelone semblait tout proche de quitter le Barça , avant de se rendre à l’évidence et comme quoi cela ne serait pas possible pour cet été. Star de Manchester City, Kevin De Bruyne n’a pas été submergé par l’émotion d’un tel dossier.

« Pour être honnête, je n'y ai pas vraiment pensé »