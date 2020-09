Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sait de quoi il en retourne pour Kanté !

Publié le 13 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

N’Golo Kanté est un nom qui a beaucoup fait parler ces derniers mois dans la presse. Mais le milieu de terrain de Chelsea, qui est une option pour le Real Madrid notamment, ne bougera pas.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, N’Golo Kanté ne devait pas l’honorer jusqu’à son terme. En effet, après une saison compliquée et tronquée par les blessures, l’avenir du champion du monde tricolore s’écrivait loin de Stamford Bridge, d’autant plus que l’équipe entraînée par Frank Lampard semblait tourner très bien sans lui. Le milieu de terrain de Chelsea a d’ailleurs été lié au Real Madrid, au PSG et surtout à l’Inter, et cet intérêt est toujours d’actualité, Antonio Conte souhaitant le retrouver au sein du club lombard. Mais l’entraîneur de Chelsea compte sur ses services cette saison.

« Tous les clubs du monde aimeraient avoir N’Golo Kanté »