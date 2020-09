Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valbuena avait conseillé un joli coup à Villas-Boas !

Publié le 13 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Longtemps en quête d'un latéral gauche avant de miser sur Yuto Nagatomo, l'OM s'est vu proposer Kostas Tsimikas par Mathieu Valbuena.

Le recrutement d'un latéral gauche pour concurrencer Jordan Amavi a longtemps été une priorité pour l'Olympique de Marseille qui a multiplié les pistes et les échecs dans ce dossier. Toutefois, cet été le club phocéen a enfin trouvé le joueur recherché puisque Yuto Nagatomo a débarqué libre de tout contrat après la fin de son bail à Galatasaray. Mais avant cela, l'OM s'intéresserait visiblement Kostas Tsimikas qui a été transféré à Liverpool cet été. Et Mathieu Valbuena, qui a évolué aux côtés du latéral grec à l'Olympiakos, avait même glissé son nom à l'OM.

Valbuena avait conseillé Tsimikas à l'OM