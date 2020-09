Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un point de chute déjà trouvé pour cet indésirable ?

Publié le 12 septembre 2020 à 21h00 par A.D.

Barré par la concurrence de Jordi Alba, Junior Firpo pourrait faire partie des joueurs sacrifiés par le Barça cet été. La Fiorentina pourrait rendre un grand service au club catalan et accueillir le latéral gauche de 24 ans cet été.

Auteur d'une mauvaise saison 2019-2020, le Barça voudrait totalement passer à autre chose. Dans cette optique, le club catalan compterait faire un grand ménage cet été, dans son effectif, mais également dans son organigramme. Pour le moment, le FC Barcelone s'est déjà séparé de plusieurs éléments, et en particulier de Quique Setién, Eric Abidal et Ivan Rakitic. Bien décidée à opérer une grande révolution, l'écurie blaugrana ne voudrait pas en rester là et tenterait de pousser vers la sortie un grand nombre d'éléments. Alors que Junior Firpo ne serait qu'une solution de remplacement au Barça, derrière Jordi Alba, la Fiorentina serait prête à en profiter pour l'accueillir les bras ouverts cet été.

Junior Firpo sur les tablettes de la Fiorentina ?