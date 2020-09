Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - Bordeaux : Un accord trouvé pour Alexandre Mendy !

Publié le 12 septembre 2020 à 20h07 par Alexis Bernard mis à jour le 12 septembre 2020 à 20h10

Sur le départ, Alexandre Mendy est d'accord avec le Stade Malherbe de Caen. Son départ de Bordeaux se précise.