Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion décisive programmée pour cette priorité de Koeman !

Publié le 12 septembre 2020 à 19h00 par La rédaction

Ardemment souhaité par Ronald Koeman, Georginio Wijnaldum est encore un joueur de Liverpool pour l’instant. Alors que Jurgen Klopp semble déterminé à le conserver, le dossier pourrait évoluer très prochainement.

Le FC Barcelone parviendra-t-il à arracher Georginio Wijnaldum à Liverpool ? Annoncé avec insistance du côté de la Catalogne, le transfert du milieu international néerlandais, tant désiré par Ronald Koeman, a pris du plomb dans l’aile récemment. En effet, Jurgen Klopp aurait clamé son envie de conserver le milieu de terrain, devenu un élément clé de son entrejeu. Et ces derniers jours, plusieurs sources affirmaient que le technicien allemand aurait convaincu son joueur de rester sur les bords de la Mersey.

Vers une prolongation ?