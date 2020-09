Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi et Koeman prêts à s'allier... pour Suarez ?

Publié le 12 septembre 2020 à 18h30 par A.C.

L’avenir de Luis Suarez, poussé vers la sortie au FC Barcelone, pourrait connaitre un nouveau rebondissement.

Si Lionel Messi a annoncé qu’il va rester jusqu’au moins le terme de son contrat en juin prochain, le FC Barcelone devrait perdre Luis Suarez. Arrivé en 2014, l’ancien de Liverpool a été un acteur important des succès barcelonais de ces dernières années, mais également une figure de proue du projet du club. L’histoire devrait toutefois s’arrêter là. La presse catalane annonce en effet depuis plusieurs semaines déjà que Ronald Koeman aurait indiqué la porte de sortie à Suarez, dont le remplaçant est déjà tout trouvé. Koeman pousserait en effet pour arracher Memphis Depay à l’Olympique Lyonnais, tandis que la presse italienne continue à parler de Lautaro Martinez, de l’Inter.

Cristiano Ronaldo l’attend à la Juventus

A 33 ans, Luis Suarez serait tout proche d’entamer un nouveau chapitre important de sa carrière. Voilà plusieurs jours déjà qu’en Italie on l’annonce tout proche de la Juventus de Cristiano Ronaldo. La Gazzetta dello Sport a annoncé que Suarez est attendu à Turin autour de la mi-septembre et les démarches pour son passeport italien avanceraient, doucement mais surement. D’après les informations du quotidien, un contrat de trois ans avec un salaire de 10M€ net par an attendrait l’attaquant du FC Barcelone, à la Juventus. Récemment interrogé sur ce dossier, le responsable du recrutement de la Juve s’est toutefois montré très énigmatique. « Le nouvel avant-centre ? On y travaille. Si on est optimiste pour Suarez ? Il y a toujours de l'espoir », a répondu Federico Cherubini, d’après Calciomercato.it .

Messi demande à Koeman de garder Suarez !