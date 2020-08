Foot - Mercato

Mercato - Bordeaux : Alexandre Mendy dans l’attente…

Publié le 4 août 2020 à 17h52 par Alexis Bernard mis à jour le 4 août 2020 à 17h54

De retour à Bordeaux après une saison en prêt du côté de Brest, Alexandre Mendy n’est pas encore certain de rester en Gironde. Explication.

Parti en prêt à Brest pour trouver du temps de jeu, Alexandre Mendy a pu s’exprimer en Bretagne. Auteur de 3 buts en 24 rencontres, l’attaquant de 26 ans a repris avec les Girondins de Bordeaux. Buteur lors de la rencontre amicale contre l’AS Saint-Etienne (victoire des Verts, 4-2), Alexandre Mendy n’est pas encore certain de poursuivre son aventure bordelaise. S’il a marqué des points dans l’esprit de son entraîneur, Paulo Sousa, son avenir reste incertain. Selon nos informations, le joueur dispose de plusieurs touches à l’étranger, notamment en Angleterre et en Espagne. Des clubs prêts à bouger cet été pour le récupérer, à un an de la fin de son bail (juin 2021). Une situation contractuelle qui permet clairement d’envisager un départ à très bon prix…