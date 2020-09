Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette piste de Leonardo, les dés ne sont pas encore jetés !

Publié le 13 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Pourtant un temps indésirable, Matteo Guendouzi pourrait réintégrer l’effectif de Mikel Arteta à Arsenal. De quoi compliquer la tâche du PSG dans ce dossier.

Appréciant particulièrement le profil de Matteo Guendouzi, Leonardo songerait sérieusement à recruter le milieu de terrain d’Arsenal qui ne semble plus en odeur de sainteté chez les Gunners puisqu’il a été écarté du groupe de Mikel Arteta depuis le 20 juin dernier et son coup de sang sur Neal Maupay face à Brighton. En quête d’une recrue au milieu de terrain, le directeur sportif du PSG pourrait tenter un coup avec Guendouzi bien que Thomas Tuchel ait affirmé en conférence de presse ne pas s’intéresser au Français. Mais l’entraîneur d’Arsenal pourrait retourner sa veste avec Guendouzi.

« Il est de retour dans le groupe »