Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un signe fort envoyé par Messi après le feuilleton de cet été ?

Publié le 13 septembre 2020 à 10h30 par T.M.

Ce samedi, Lionel Messi a reporté le maillot du FC Barcelone à l’occasion de la rencontre amicale face à Tarragone. Un match durant lequel l’Argentin n’a pas manqué de se distinguer après son bras de fer face à sa direction ces dernières semaines.

On n’avait plus vu Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone depuis la déroute face au Bayern Munich. Et alors que cela semblait très loin d’être gagné pour revoir cette image, l’Argentin ayant clairement affiché ses envies d’ailleurs, cela est finalement revenu à la normale ce samedi. Face à Tarragone, le Barça version Ronald Koeman disputait son premier match amical de la saison. L’occasion de revoir Messi sous la tunique blaugrana. Et bien que l’Argentin n’a pas marqué, au contrat d’Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Philippe Coutinho, durant cette rencontre, il a toutefois effectué un geste très fort qui en dit long pour certains après le feuilleton de ces dernières semaines.

Le geste de Lionel Messi