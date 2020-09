Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman s’enflamme pour ses recrues !

Publié le 13 septembre 2020 à 11h00 par La rédaction

Le premier match de Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone s’est soldé par une victoire. Le Néerlandais a pu commencer à mettre ses idées en place et tester ses nouvelles recrues et il semble déjà sous le charme.

Si ce n’était qu’un match amical, le FC Barcelone s’est tout de même imposé 3-1 face à Tarragone. Ce premier match de préparation a donné la possibilité d’entrevoir les changements que compte apporter Ronald Koeman au Barça. Le nouveau coach catalan a délaissé le traditionnel 4-3-3 de Barcelone pour un 4-2-3-1 où, comme prévu, Antoine Griezmann a été replacé dans l’axe.

Trincao et Pedri ont séduit Koeman