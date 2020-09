Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé lâche de gros indices sur son avenir !

Publié le 13 septembre 2020 à 12h30 par T.M.

Si Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG, son avenir s’écrirait loin du club de la capitale. Mais où pourrait-il aller ? Ce dimanche, des indices ont été dévoilés, notamment par l’intermédiaire de son entourage.

Le marché des transferts va encore vivre au rythme du feuilleton Kylian Mbappé. Alors que le joueur de 21 ans a annoncé qu’il resterait au PSG pour cette saison 2020-2021, ses envies d’ailleurs ne seraient que partie remise. Avec le contexte actuel, le Français s’est donc résolu à rester une saison de plus au Parc des Princes, surtout car le Real Madrid, le principal prétendant pour Mbappé, a décalé son offensive pour le protégé de Thomas Tuchel. Ce n’est donc pas cet été que l’ancien joueur de l’AS Monaco fera ses valises. En revanche, à l’été 2021, l’histoire pourrait bien être différente. Alors que Leonardo fait actuellement tout pour tenter de prolonger Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022, cela serait peine perdue. En effet, selon les informations du Sunday Times , l’international français aurait annoncé à sa direction qu’il avait bien l’intention de s’en aller au terme de cette saison.

Un duel entre Barcelone et le Real Madrid ?

Kylian Mbappé verrait donc son avenir loin du PSG. Mais la question sera alors de savoir où il pourrait s’engager, alors qu’il faudra bien évidemment mettre le prix pour faire craquer Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, décidé à ne pas lâcher le prodige français. Forcément, le Real Madrid sera au rendez-vous l’été prochain. Après avoir manqué le coche en 2017, Florentino Pérez ne veut pas passer à côté de celui qu’on annonce comme le futur meilleur joueur du monde. Une offensive serait donc déjà prévue pour 2021, mais attention toutefois à la concurrence, et notamment en provenance d’Espagne. En effet, ce dimanche, The Sunday Times dévoile également que le FC Barcelone pourrait bien se mêler à la lutte pour Kylian Mbappé. Face au possible départ de Lionel Messi, le club catalan doit donc penser à l’avenir et se trouver une nouvelle star. Pour cela, les Blaugrana pourraient donc se tourner vers l’attaquant du PSG.

Attention à l’Angleterre !