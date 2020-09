Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de Luis Suarez plus que jamais dans l’impasse ?

Publié le 13 septembre 2020 à 11h30 par H.G.

Sur le départ du FC Barcelone à un an du terme de son contrat, Luis Suarez est annoncé avec insistance du côté de la Juventus. Cependant, il se pourrait que l’international uruguayen soit en train de tenter une manoeuvre pour rester au sein du club catalan la saison prochaine.

Après une saison des plus délicates, ponctuée par la perte du titre de champion d’Espagne face au Real Madrid et une humiliation historique en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2), le FC Barcelone est en quête de renouveau. Sous l'impulsion de son nouvel entraîneur, Ronald Koeman, le club catalan a l’intention de remodeler en profondeur son effectif cet été en recrutant de nouveaux joueurs et en poussant vers la sortie certains cadres vieillissants. Dans cette optique, Ivan Rakitic est récemment retourné au Séville FC, tandis qu’Arturo Vidal est annoncé proche de l’Inter d’Antonio Conte. Luis Suarez est également concerné dans la mesure où le numéro 9 du FC Barcelone présent dans l’effectif depuis six ans n’entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman, qui l’aurait donc enjoint à se trouver un nouveau club. Celui qu’on surnomme El Pistolero est ainsi annoncé avec insistance dans le viseur de la Juventus ces derniers jours, mais il ne ferait rien pour faciliter son départ à l’heure actuelle.

Luis Suarez ne ferait rien pour faciliter son départ…

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec une option pour une année supplémentaire s’il dispute 60% des rencontres en 2020/2021, le natif de Salto serait actuellement en train de vivre ses derniers instants au Barça. Seulement voilà, d’après Mundo Deportivo , la volonté du FC Barcelone de mettre fin à sa collaboration avec Luis Suarez pourrait bien ne pas être réciproque. Et pour cause, le quotidien catalan explique ce dimanche que des sources proches des Blaugrana auraient la conviction que l’ancien joueur de Liverpool et de l’Ajax Amsterdam forcerait pour rester au sein de l’écurie catalane. Précisément, selon ces sources, il ne ferait rien pour conclure facilement un accord avec un autre club, ni pour régler son départ du FC Barcelone en résiliant son contrat, et semblerait ainsi avoir l’intention de rester au club. Par ailleurs, Mundo Deportivo précise que la Juventus commencerait à grandement s’impatienter face à cette situation. En effet, la Vieille Dame a couvert son quota de joueurs extra-communautaires, ce qui ne laisse à Luis Suarez d’autres choix que d’obtenir la nationalité italienne pour rejoindre l’écurie entrainée par Andrea Pirlo. Sauf que le buteur uruguayen ne se presserait vraiment pas pour passer l’examen culturel et linguistique requis pour l’obtention de celle-ci, d’autant plus que depuis son entourage, il serait dit que Luis Suarez ne voit pas l’obtention de cette nationalité comme une obligation à ce jour.

Son entourage assurerait qu’il veut partir, mais pas à n’importe quelle condition !