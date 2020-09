Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros blocage pour le départ de Luis Suarez ?

Publié le 13 septembre 2020 à 10h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé du côté de la Juventus, Luis Suarez ne s’activerait pas vraiment pour permettre son arrivée dans les rangs du club italien. De quoi conduire celui-ci à commencer à s’impatienter.

Désormais âgé de 33 ans, Luis Suarez pourrait bien être en train de vivre ses derniers moments en tant que joueur du FC Barcelone. Victime d’un net déclin physique depuis maintenant plusieurs mois, celui qu’on surnomme El Pistolero n’entrerait ainsi pas dans les plans de Ronald Koeman, qui l’aurait donc enjoint à se trouver un nouveau club à un an de la fin de son contrat au Barça. Dans cette perspective, l’international uruguayen est annoncé avec insistance du côté de la Juventus ces derniers jours. Toutefois, à en croire les dernières indiscrétions venues de Catalogne, il semblerait que le départ de Luis Suarez soit actuellement en train de bloquer.

Luis Suarez ne serait pas pressé d’obtenir la nationalité italienne