Mercato - PSG : Leonardo a essayé d’attirer un très gros nom !

13 septembre 2020

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, aurait bien aimé retrouver une vieille connaissance à Paris.

Arrivé l’été dernier, Leonardo ne semble pas être sur la même longueur d’ondes que Thomas Tuchel. Nous vous avons d’ailleurs révélé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain a maintenu le contact avec Massimiliano Allegri. Il a pourtant joué la carte de l’apaisement, sur le plateau du Canal Football Club . « Tuchel a encore un an de contrat, ou plus précisément, dix mois. On a le temps. Si je souhaite le remplacer ? Les gens disent ça, car il était là avant moi, qu’il n’était pas mon choix... Honnêtement, quand je suis arrivé, j’avais le choix de décider si l’entraineur pouvait continuer ou pas. Ce n’était pas le cas » a expliqué le directeur sportif du PSG. « Allegri ? Je n’ai jamais contacté Allegri ni aucun autre entraineur ». Pourtant, Leonardo aurait bien tenté d’attirer un gros nom au PSG...

« Leo a essayé plusieurs fois d’attirer Pirlo, même au PSG »