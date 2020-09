Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel milieu de terrain doit recruter Leonardo cet été ?

Publié le 13 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Après l'arrivée d'Alessandro Florenzi, le PSG devrait se focaliser sur le recrutement d'un milieu de terrain. Mais selon vous, vers quel joueur doit se tourner Leonardo ? C'est notre sondage du jour !

Invité du Canal Football Club la semaine dernière, Leonardo a annoncé la couleur concernant le mercato du PSG. « L'idée, c'est qu'il y ait des recrues. Il y a des postes qu'on vise en priorité, on a un mois, mais on doit aussi regardé les sorties, c'est obligé », expliquait en toute transparence le directeur sportif parisien. Avec les conséquences financières de la crise du coronavirus, le PSG doit donc se montrer ingénieux sur le marché des transferts. Ainsi, après avoir récupéré Mauro Icardi et Sergio Rico, le club de la capitale a décidé de miser sur Alessandro Florenzi pour pallier le départ de Thomas Meunier. L'international italien est prêté par l'AS Rome, permettant à Leonardo de ne pas toucher à son enveloppe pour la suite du recrutement.

Quel milieu pour le PSG ?

Et un gros chantier attend Leonardo d'ici le 5 octobre, date de la fermeture de ce mercato estival si particulier. L'Italo-brésilien cherche depuis plusieurs mois maintenant à récupérer un nouveau milieu de terrain, capable de s'imposer dans un secteur qui fait défaut au PSG depuis quelques années. Comme vous l'a révélé en exclusivité le 10 Sport, Sergej Milinkovic-Savic est la grande priorité de Leonardo, un intérêt réciproque même si la Lazio Rome ne compte pas brader son joueur, obligeant le club parisien à activer d'autres pistes. Selon nos informations, le directeur sportif du PSG s'est également renseigné sur Marcelo Brozovic (Inter Milan), une piste confirmée depuis par la presse transalpine. Les noms de Fabian Ruiz (Naples), Thomas Partey (Atlético), Geoffrey Kondogbia (FC Valence), Mattéo Guendouzi (Arsenal), et Houssem Aouar (OL) reviennent aussi avec insistance. Le protégé de Rudi Garcia est d'ailleurs très apprécié par l'état-major qatari d'après les révélations du 10 Sport.



