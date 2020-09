Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne va finalement pas être gêné par ce club de Ligue 1

Publié le 13 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que l’AS Monaco serait un concurrent du PSG dans le dossier Marcelo Brozovic, la vérité serait tout autre.

Pour régler la question du milieu de terrain d’ici la fin du mercato fixée le 5 octobre, Leonardo multiplie les pistes dans ce secteur de jeu. À ce jour, les deux profils les plus appréciés par le directeur sportif du PSG sont Sergej Milinkovic-Savic et Marcelo Brozovic, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Cependant, l’AS Monaco pourrait bien poser problème au PSG pour le milieu de terrain de l’Inter, Niko Kovac appréciant le profil de son compatriote selon la presse italienne. Interrogé sur l’international croate, le nouvel entraîneur de l’ASM a coupé court à toute rumeur.

« On suit d'autres pistes actuellement »