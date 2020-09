Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’est offert une «super recrue» !

Publié le 14 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors qu’Alessandro Florenzi est désormais un joueur du PSG, à en croire Jocelyn Gourvennec, le club de la capitale a fait un énorme coup avec l’international italien.

Avec le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le recrutement d’un nouvel arrière droit était une priorité aux yeux de Leonardo. Alors que plusieurs noms ont été associés au PSG ces dernières semaines, c’est finalement une piste qui n’avait jamais été évoquée qui a été conclue. En effet, Alessandro Florenzi a été prêté pour une saison par l’AS Rome et une option d’achat a également été inclue dans l’opération. Thomas Tuchel se voit donc offrir une nouvelle solution, avec un véritable arrière droit de métier pour occuper ce poste. Et l’arrivée de Florenzi est déjà très appréciée par les observateurs.

« Du très haut niveau »