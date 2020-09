Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel envoie un message très fort à Wesley Fofana !

Publié le 14 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que les tensions sont importantes dans le dossier Fofana, Claude Puel s'est réjoui de la prestation de son joueur contre Strasbourg (2-0) dans un contexte difficile.

C'est le dossier brûlant du moment à l'AS Saint-Etienne. Ces derniers jours, Wesley Fofana a clairement affiché sa volonté de partir afin de rejoindre Leicester qui lui offre un juteux contrat de cinq ans. Et cela déplaît forcément à Claude Puel qui n'a jamais caché son intention de conserver son jeune défenseur quelque soient les offres. Au sein de la direction de l'ASSE, on voit les choses différemment et l'offre de 30M€ des Foxes semble difficile à refuser. C'est dans ce contexte que Wesley Fofana était aligné contre Strasbourg samedi soir (2-0), et cela ne l'a pas empêché de réaliser une belle prestation comme le souligne Claude Puel.

Puel félicite Fofana