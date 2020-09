Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Jessy Moulin se prononce sur la guerre entre Puel et Ruffier !

Publié le 13 septembre 2020 à 0h30 par B.C.

Nouveau portier titulaire de l'ASSE, Jessy Moulin s'est prononcé sur la situation tendue entre Stéphane Ruffier et Claude Puel.

Le torchon brûle depuis plusieurs mois entre Stéphane Ruffier et Claude Puel. Avant l'interruption de la dernière saison de Ligue 1, l'entraîneur de l'ASSE avait décidé de bousculer la hiérarchie des gardiens en faisant confiance à Jessy Moulin, l'éternelle doublure de Stéphane Ruffier. Un choix payant puisque Moulin s'est montré convaincant dans les cages, mais depuis, c'est la guerre entre Ruffier et le club du Forez. Le portier de 33 ans a été mis à l'écart et poussé vers la sortie, sans succès jusqu'ici. Interrogé sur cette situation compliquée, Jessy Moulin n'a pas souhaité prendre parti.

« Ce n'est pas mon problème »