Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Issue imminente pour ce coup de cœur de Leonardo ?

Publié le 12 septembre 2020 à 22h45 par A.C.

L’avenir de Marcelo Brozovic, milieu de l’Inter pisté par le Paris Saint-Germain, devrait se décanter au cours des prochains jours.

Le grand ménage d’Antonio Conte à l’Inter, pourrait profiter à Leonardo. Ce dernier est en effet à la recherche d’un renfort pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain et, selon nos informations, il suit Marcelo Brozovic. Le Croate ne rentrerait plus dans les plans de Conte à en croire la presse italienne et il serait actuellement poussé vers la sortie. Cela serait notamment dû à ses prestations pas vraiment abouties cette saison, mais surtout à cause de son comportement en dehors des terrains.

Les agents de Brozovic attendus à Milan