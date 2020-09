Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman pourrait bien frapper un gros coup à Liverpool !

Publié le 13 septembre 2020 à 17h00 par T.M.

Pour renforcer son FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait notamment aller se servir du côté de Liverpool. Et visiblement, un gros coup pourrait bien être envisageable chez les Reds de Jürgen Klopp. Explications.

Ronald Koeman désormais aux commandes, le FC Barcelone souhaite opérer une grosse révolution au sein de son effectif. Plusieurs départs sont attendus en Catalogne et certaines arrivées espérées également. Pour cela, l’entraîneur néerlandais pourrait piocher à Liverpool. Alors qu’il a été question d’un intérêt pour Georginio Wijnaldum, Koeman voudrait aussi s’attaquer aux stars offensives de Jürgen Klopp. Après Sadio Mané, voilà que Mohamed Salah éveillerait désormais l’intérêt du club catalan. Et si cela semble difficilement envisageable de voir Liverpool lâcher un de ses attaquants, la porte pourrait tout de même bien s’ouvrir.

Salah et Mané pas retenus ?