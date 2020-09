Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça brûle pour ce deuxième départ estival !

Publié le 13 septembre 2020 à 9h30 par H.G.

Après le départ d’Ivan Rakitic au Séville FC, le FC Barcelone serait tout proche de voir Arturo Vidal quitter ses rangs pour s’engager du côté de l’Inter.

À un an du terme de son contrat, Arturo Vidal vivrait actuellement ses derniers instants en tant que joueur du FC Barcelone. Et pour cause, dans le cadre du grand plan du renouvellement de l’effectif du Barça entrepris par Ronald Koeman, il aurait été communiqué au milieu chilien qu’il n’entrait pas dans les plans du technicien néerlandais pour la saison 2020/2021. L’Inter serait particulièrement intéressée par la perspective de l’accueillir, et cela d’autant plus qu’il était déjà annoncé l’hiver dernier qu’Antonio Conte souhaitait le recruter. Et à en croire les dernières indiscrétions venues d’Italie, le départ d’Arturo Vidal du FC Barcelone serait plus proche que jamais de se concrétiser.

Dénouement d’ici ce lundi pour Arturo Vidal ?