Mercato - PSG : Leonardo enfin fixé pour cet international croate ?

Publié le 13 septembre 2020 à 7h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain savent désormais combien ils devront offrir pour Marcelo Brozovic, milieu de l’Inter.

Comme souvent par le passé, Leonardo pourrait se servir en Serie A, pour renforcer le Paris Saint-Germain. Il a déjà activé plusieurs pistes, comme celle menant à Sergej Milinkovic-Savic, dont nous vous parlons depuis plusieurs mois. Les négociations avec la Lazio n’avancent pas vraiment et le directeur sportif du PSG a donc décidé d’avancer sur d’autres dossiers. Cela pourrait concerner Marcelo Brozovic, qui est également sur la short-list de Leonardo selon nos informations.

Pour Brozovic, c’est 35M€