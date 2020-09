Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une destination bientôt à oublier pour Luis Suarez ?

Publié le 13 septembre 2020 à 18h30 par Hugo Kucharski

Plus vraiment désiré au FC Barcelone, Luis Suarez aurait été informé qu’il devait quitter la Catalogne cet été. Cependant, ce dernier n’a toujours pas trouvé d’accord pour se libérer de son contrat, et un club pourrait bien s’impatienter et lui fermer la porte…

Luis Suarez ne devrait pas porter le maillot du FC Barcelone cette saison. Courtisé par de nombreux clubs européens, l’international uruguayen aurait été informé, par Ronald Koeman, qu’il ne serait pas conservé cet été. L’international uruguayen chercherait aujourd’hui à se libérer de son contrat, afin de faciliter son départ. Cependant, le Pistolero peine à trouver un accord, et un club pourrait bien décider de lui fermer la porte désormais…

La Juventus s’impatiente

Ainsi, comme révélé par Deportes Cuatro , Luis Suarez pourrait bien voir la Juventus lui claquer la porte au nez. En effet, les Bianconeri commenceraient à s’impatienter dans ce dossier. Le buteur barcelonais ne parvient pas à trouver un accord avec le Barça pour se libérer de son contrat, et la Juve en aurait désormais marre d’attendre. Olivier Giroud serait un profil très apprécié par Federico Cherubini, le vice-directeur sportif, et Fabio Paratici aimerait de son côté beaucoup Edin Dzeko. Et ils seraient tous deux prêts à laisser tomber Luis Suarez au profit d’un de ces deux buteurs, puisque cette opération serait aujourd’hui devenue « quasi impossible ». Et l’arrivée de l’Atlético de Madrid dans ce dossier pourrait bien mettre fin à l’intérêt de la Juve…

Suarez prêt à rester ?