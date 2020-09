Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord bientôt trouvé dans ce dossier à 80M€ !

Publié le 13 septembre 2020 à 17h30 par B.C.

Actuellement, Kalidou Koulibaly figure sur la short-list de Manchester City et du PSG, mais le transfert de l'international sénégalais est encore loin d'être bouclé. Néanmoins, au sein du Napoli, on est persuadé de trouver un accord avant la fin du mercato estival pour le joueur, reste à savoir avec qui.

Malgré une ultime tentative de Leonardo, Thiago Silva a plié bagage après 8 ans de bons et loyaux services au PSG. Le directeur sportif du club de la capitale doit donc trouver un nouveau défenseur capable de faire oublier le Brésilien, mais ce n'est pas gagné, surtout dans ce contexte de crise sanitaire. Invité sur le plateau du CFC dimanche dernier, Leonardo a avoué que le PSG devait se montrer prudent sur ce marché des transferts malgré les besoins : « L'idée, c'est qu'il y ait des recrues. Il y a des postes qu'on vise en priorité, on a un mois, mais on doit aussi regardé les sorties, c'est obligé ». Pourtant, cela n'empêche pas l'Italo-brésilien d'activer certaines pistes onéreuses.

La piste Koulibaly réactivée par le PSG

Comme vous l'a révélé le 10 Sport au début de l'été, la grande priorité se nomme Sergej Milinkovic-Savic pour renforcer l'entrejeu du Paris Saint-Germain, mais la Lazio Rome ne compte pas brader le Serbe, de quoi rendre ce dossier incertain. Les Parisiens ne peuvent se permettre de dépenser sans compter, d'autant qu'un renfort défensif est attendu. En Italie, on assure que la piste Milan Skriniar a été réactivée, et il en serait de même pour Kalidou Koulibaly. Leonardo apprécie le profil du Sénégalais de 29 ans mais avait décidé de passer son tour en raison des exigences financières d'Aurelio De Laurentiis. Finalement, après le départ acté de Thiago Silva, le club de la capitale est revenu à la charge malgré la présence de Manchester City dans ce dossier. Pep Guardiola semble avoir l'avantage, d'autant que le principal intéressé serait séduit à l'idée de jouer en Premier League, mais rien n'est joué.

Un accord bientôt trouvé, mais avec qui ?