Mercato - PSG : Lucas Hernandez répond à l'intérêt de Leonardo !

Publié le 13 septembre 2020 à 12h45 par D.M.

Alors qu’il ne fait pas partie des premiers choix d’Hans-Dieter Flick au Bayern Munich, Lucas Hernandez ne ferme pas la porte à un départ et pourrait bien rejoindre le PSG qui a coché son nom. Mais le joueur l'assure, il n’a reçu aucune offre de la part des dirigeants parisiens.

Présent depuis 2012 au PSG, Thiago Silva ne s’est pas vu offrir de prolongation et a dû, à contre-cœur, quitter le club parisien. Désormais, Leonardo est à la recherche d’un successeur et explore le marché afin de renforcer la défense centrale. Plusieurs noms sont évoqués à l’instar de Milan Skriniar, Kalidou Koulibaly ou encore Lucas Hernandez. Selon nos informations exclusives du 17 juin dernier, Leonardo a coché le nom du défenseur du Bayern Munich et se serait entretenu avec ses homologues bavarois afin d’évoquer un possible transfert. Et le PSG pourrait bien avoir l'occasion de s'offrir l'international français lors des prochaines sessions de transferts.

« Le PSG ? Ce sont des rumeurs »