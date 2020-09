Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alaba, Hernandez, Skriniar... Leonardo à la recherche de la perle rare !

Publié le 13 septembre 2020 à 15h30 par Dan Marciano

Le PSG aimerait se renforcer lors de ce mercato estival et chercherait notamment à recruter un défenseur central. Mais plusieurs pistes activées par Leonardo se seraient refroidies et aucun dossier semble aujourd’hui avancé.

« L'idée, c'est qu'il y ait des recrues. Il y a des postes qu'on vise en priorité, on a un mois, mais on doit aussi regarder les sorties, c'est obligé. (…) Ce n’est pas simple de dire on veut ce joueur et de le prendre. Il faut s’adapter. (…) Quand sera le premier gros joueur ? On doit penser aux ventes, être un peu créatif. Mais on a déjà une équipe de très haut niveau ». Présent sur le plateau du CFC dimanche dernier, Leonardo a indiqué clairement qu’il y aurait du mouvement lors de ce mercato estival. Mais avant de pouvoir se monter actif du côté des arrivées, le directeur sportif devra avant tout se séparer de plusieurs éléments à l’instar de Julian Draxler ou encore d’Idrissa Gueye. Des ventes qui pourraient permettre au PSG de réinvestir et de se renforcer notamment en défense centrale. Malgré la présence de Presnel Kimpembe et de Marquinhos, Leonardo voudrait, dans l’idéal, remplacer numériquement Thiago Silva et aurait ainsi activé plusieurs pistes.

Pas d’offre du PSG pour Lucas Hernandez

Défait par le Bayern Munich en finale de Ligue des champions, le PSG pourrait bien se venger sur le terrain des transferts en tentant de mettre la main sur quelques joueurs bavarois. Selon les informations exclusives du 10 Sport datant du 17 juin dernier, Leonardo a ciblé Lucas Hernandez en grande difficulté en Bavière cette saison. L’international français a vu Hans-Dieter Flick replacer David Alaba dans l’axe de la défense ce qui a eu pour conséquence de réduire considérablement le temps de jeu du champion du monde. Interrogé sur sa situation, Lucas Hernandez n’a d’ailleurs pas caché son agacement et a ouvert la porte à un départ notamment si sa situation n’évoluait pas : « J’ai encore 4 ans de contrat. Si ça continue à être compliqué, je vais voir » a-t-il indiqué dans un entretien à Téléfoot . Leonardo, qui avait déjà entamé des discussions avec les dirigeants du Bayern Munich pourrait bien profiter de la situation même si le joueur a indiqué qu’il n’avait, pour l’heure, reçu aucune offre du PSG : « Le PSG ? Ce sont des rumeurs. Ça parle d’un côté de l’autre. Je n’ai rien reçu encore. Ni mon agent, ni mes proches. » Mais Lucas Hernandez n’est pas le seul joueur du Bayern Munich à figurer sur les tablettes du club de la capitale.

Un coup à jouer avec Alaba ?

Leonardo garderait également un œil sur David Alaba. Sous contrat jusqu’en 2021, l’Autrichien ne parvient pas à trouver d’accord avec ses dirigeants. La faute notamment à son agent Pini Zahavi qui aurait des exigences assez élevées. Calciomercato.it indiquait le 11 septembre dernier que l’Israélien réclamerait un salaire de 12M€ par an pour son joueur soit presque le double de sa rémunération actuelle. Une demande qui bloque les négociations portant sur une prolongation de contrat comme l’a confié le président d’honneur du Bayern Munich Uli Hoeness : « Tout le monde dans ce club l'aime. J'ai pris un café avec lui il y a quelques semaines, mais nous ne sommes pas encore arrivés à une conclusion. C'est un gars formidable, Hansi Flick veut vraiment le garder. Tout le monde veut qu'il reste avec nous, c'est un très bon joueur. Mais il a un piranha avide comme conseiller. Le père, que j'aime beaucoup, se laisse beaucoup influencer par lui. Tout est question d'argent. Si vous saviez ce que M. Zahavi demande juste pour la signature. Ce n'est pas possible du tout. Là Je comprends que Hasan Salihamidzic a complètement paniqué pendant la conversation. J'espère que David et son père comprendront qu'un contrat de quatre ou cinq ans avec le Bayern est le meilleur pour eux » a-t-il déclaré dans un entretien à Sport1 . Le PSG pourrait ainsi profiter de la situation, d’autant que Pini Zahavi est très proche de Leonardo notamment depuis le transfert de Neymar en 2017. Toutefois, le salaire de David Alaba pourrait représenter un obstacle important pour le club parisien durement touché par la crise sanitaire et qui compte dans son effectif plusieurs gros salaires. Aussi, à en croire Calciomercato.it , le PSG ne serait pas la priorité de David Alaba qui privilégierait plutôt un départ vers le FC Barcelone. Ce dossier s’annonce donc compliqué pour Leonardo qui, comme souvent, pourrait bien trouver son bonheur en Italie.

Le PSG tente le coup pour Skriniar