Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert au PSG discuté avec Mbappé ? La réponse de Camavinga !

Publié le 13 septembre 2020 à 12h15 par T.M.

Selon certaines informations, Kylian Mbappé tenterait de convaincre Eduardo Camavinga de venir au PSG. Le milieu de terrain de Rennes n’a pas manqué de réagir à ce sujet.

A 17 ans, Eduardo Camavinga est la nouvelle coqueluche du football mondial. Alors que le milieu de terrain étale toute sa classe avec Rennes et désormais l’équipe de France, son avenir devrait s’écrire avec un plus grand club européen. Si Camavinga a fait le choix de rester en Bretagne pour cette saison 2020-2021, son départ pourrait bien intervenir l’été prochain. Et le Rennais ne manque pas de prétendants. Alors que l’intérêt du Real Madrid n’est plus un secret, le PSG se mêlerait également à la lutte. Et Leonardo pourrait compter sur un VRP de luxe en la personne de Kylian Mbappé. En effet, selon les dernières informations de RMC , le Parisien aurait venté les mérités du club de la capitale à Eduardo Camavinga en marge du dernier rassemblement de l’équipe de France.

« On discute normal »