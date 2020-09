Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Plus que quelques détails à régler pour ce départ au Barça !

Publié le 13 septembre 2020 à 15h00 par H.G.

Alors qu’Arturo Vidal pourrait très prochainement quitter le FC Barcelone, les détails de son nouveau contrat à l’Inter ont été dévoilés par la presse italienne.

À un an du terme de son bail au FC Barcelone, Arturo Vidal devrait vraisemblablement quitter le FC Barcelone. Désormais âgé de 33 ans, l’ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich n’entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman, qui souhaiterait renouveler en profondeur du Barça. Non désiré chez les Blaugrana , Arturo Vidal serait en revanche ardemment souhaité par Antonio Conte, qui souhaitait déjà le recruter à l’Inter l’hiver dernier. Et tout porte à croire que c’est chez les Nerazzurri que le Chilien atterrira prochainement, Il Corriere dello Sport ayant même annoncé ce dimanche qu’il pourrait faire son arrivée d’ici ce lundi.

Un contrat de 2 ans et un salaire de 6 M€/an pour Arturo Vidal à l’Inter !