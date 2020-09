Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’active pour la succession de Luis Suarez !

Publié le 13 septembre 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que Luis Suarez pourrait prochainement quitter le FC Barcelone, le club catalan se serait activement lancé en quête de son successeur. Et en plus de la piste Lautaro Martinez annoncée depuis maintenant plusieurs mois, mais qui bat de l'aile, le club catalan aurait coché un nouveau nom sous l’égide de Ronald Koeman.

À 33 ans, Luis Suarez serait en train de vivre ses derniers instants en tant que joueur du FC Barcelone. Et pour cause, Ronald Koeman aurait communiqué à celui qu’on surnomme El Pistolero qu’il n’entrait pas dans ses plans pour la saison 2020/2021, ne lui laissant donc d’autres choix que de se trouver un nouveau club. Dans cette perspective, le buteur uruguayen est désormais annoncé avec instance du côté de la Juventus, même si les choses traineraient en coulisses pour la résiliation de son contrat au Barça et son obtention de la nationalité italienne. De son côté, le FC Barcelone se serait d’ores et déjà lancé en quête du successeur de Luis Suarez, qui apporterait ainsi un coup de fraicheur à l’attaque du club catalan. Et dans cette optique, les Blaugrana n’auraient toujours pas abandonné la piste menant à Lautaro Martinez.

Le Barça ne lâcherait pas Lautaro Martinez, mais…

Depuis maintenant plusieurs mois, les noms du FC Barcelone et de celui qu’on surnomme El Toro sont fréquemment liés. Il est en effet annoncé que l’attaquant de l’Inter est la grande priorité du Barça pour remplacer Luis Suarez, tandis que le buteur argentin aurait la ferme intention de rejoindre le club catalan afin d’y évoluer aux côtés de Lionel Messi. Seulement voilà, les dirigeants des Nerazzurri ne compteraient pas se laisser faire si facilement et afficheraient une position ferme : pour Lautaro Martinez, c’est 111 M€ ou rien, soit le montant de sa clause libératoire pourtant expirée depuis la deuxième semaine du mercato estival. Toutefois, bien qu’il n’aurait pas les moyens de dépenser telle somme, le Barça n’aurait toujours pas abandonné la piste. Bien au contraire, à en croire les informations publiées par Il Corriere dello Sport ce samedi, Josep Maria Bartomeu aurait l’intention d’accélérer dans le dossier et aurait confié à Jorge Mendes la mission de réaliser des transferts de fonds afin de permettre au FC Barcelone de lancer l’assaut. Cependant, TuttoMercatoWeb réitère ce dimanche que le Barça ne parvient pas à répondre aux prétentions de l’Inter. De quoi conduire les représentants de Lautaro Martinez à s’activer pour trouver une solution dans les prochains jours afin de mettre un terme au feuilleton. Une réunion serait ainsi prévue ce lundi avec les dirigeants de l’Inter pour aborder la situation du joueur, tandis que les patrons de l’Inter pourraient en profiter pour évoquer une possible prolongation de contrat du natif de Bahía Blanca.

