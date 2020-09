Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion au sommet pour l'avenir de Lautaro Martinez ?

Publié le 13 septembre 2020 à 16h00 par D.M.

Les agents de Lautaro Martinez auraient prévu de rencontrer les dirigeants de l’Inter ce lundi afin d’évoquer la situation du joueur. L’attaquant voudrait rejoindre le FC Barcelone, mais la formation catalane n’a pas les moyens de se l’offrir.

C’est un feuilleton qui s’éternise et qui n’a toujours pas connu son dénouement. A la recherche d’un attaquant capable de remplacer Luis Suarez sur le départ, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Lautaro Martinez. Sous contrat jusqu’en 2023, l’attaquant argentin ne verrait pas d’un mauvais œil un départ vers le club blaugrana et évoluer aux côtés de Lionel Messi ne lui déplairait pas. Mais à en croire ESPN , ce dossier prioritaire se serait considérablement refroidi en raison de l’intransigeance de l’Inter, mais surtout à cause du prix du transfert jugé élevé par les dirigeants du FC Barcelone.

Réunion ce lundi entre les agents de Lautaro Martinez et les dirigeants de l’Inter