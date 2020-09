Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Thomas Tuchel sur son avenir !

Publié le 9 septembre 2020 à 16h15 par T.M.

Alors que Thomas Tuchel entre dans sa dernière année de contrat au PSG, l’Allemand assure ne pas être déstabiliser par cette situation.

Encore et toujours, l’avenir de Thomas Tuchel a été au centre des interrogations. En effet, depuis le retour de Leonardo au PSG, l’Allemand doit faire avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et malgré la finale de Ligue des Champions, l’entraîneur parisien a encore une fois vu son avenir être remis en question alors que le nom de Massimiliano Allegri ne cesse de revenir. Une incertitude accentuée également par le fait que Tuchel n’a plus qu’un an de contrat. Le technicien parisien n’entame donc pas dans les meilleures conditions cette saison 2020-2021, mais cela ne semble pas l’atteindre.

« Ça ne change rien »