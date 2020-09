Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel menacé pour son avenir ? Leonardo répond !

Publié le 14 septembre 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG vient d’enchainer sa deuxième défaite en autant de journées de Ligue 1, Thomas Tuchel doit-il s’inquiéter pour son avenir sur le banc du club de la capitale ?

Le PSG traverse déjà une grosse zone de turbulence alors que sa saison débute à peine ! Trois jours après son revers à Lens pour l’ouverture de sa saison 2020-2021 (0-1), la formation de Thomas Tuchel s’est inclinée dimanche soir au Parc des Princes contre l’OM (0-1). Alors forcément, le débat autour de l’avenir du technicien allemand, qui n’a plus qu’une année de contrat sur le banc du PSG, est rouvert. Leonardo, le directeur sportif du club francilien, a pris la parole à ce sujet au micro de Téléfoot et tente d’éteindre l’incendie sur le cas Tuchel.

« On ne peut pas oublier le contexte »