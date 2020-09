Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme sortie de Dimitri Payet sur son avenir !

Publié le 14 septembre 2020 à 7h30 par La rédaction

Alors que l'Olympique de Marseille doit se serrer la ceinture pour répondre aux exigences du fair-play financier, le club a fait prolonger Dimitri Payet tout en réduisant son salaire. Un geste fort pour le joueur qui a encore clamé son amour pour son club.

L'histoire d'amour entre Dimitri Payet et l'Olympique de Marseille a encore de belles années devant elle. Alors que le Réunionnais entame sa 7e saison sur la Canebière, il est devenu l’un des chouchous du public si exigeant de la cité phocéenne. En juin dernier, le meneur de jeu a prolongé son contrat, se liant au club jusqu’en 2024. Et ce, en consentant à une réduction de salaire, dans une période où les Olympiens sont en proie à des sanctions du fair-play financier. Une idylle qui dure depuis 2017 et le retour de l’international français en provenance de West Ham lors du mercato hivernal.

« Terminer ma carrière et ma vie ici »