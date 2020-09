Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se prononce sur la suite du recrutement !

Publié le 14 septembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Très irrité dimanche soir suite à la défaite concédée par le PSG face à l’OM en championnat, Leonardo a fait le point sur la suite du mercato estival et les possibles renforts en approche.

Trois jours après une première défaite peu reluisante à Lens, le PSG s’est de nouveau incliné et sur le même score dimanche soir face à l’OM (0-1) au Parc des Princes. Au terme d’un match particulièrement tendu et qui aura comptabilisé pas moins de cinq expulsions, dont trois côté parisien, Leonardo a donc pris la parole au micro de Téléfoot . Et le directeur sportif du PSG, interrogé sur la suite du mercato estival, a préféré botter en touche.

« L’équipe est déjà forte »