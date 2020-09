Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès balance sur le choix de Tanguy Kouassi !

Publié le 14 septembre 2020 à 7h15 par H.K.

Parti libre du côté du Bayern Munich après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel au PSG, Tanguy Kouassi s’est fait tacler par plusieurs observateurs du football pour cette décision. Et Pierre Ménès ne fait pas exception…

Très apprécié par Thomas Tuchel, Tanguy Kouassi a refusé de signer son premier contrat professionnel au PSG à la fin du mois de juin. Kouassi s’est finalement envolé, libre, pour aller signer au Bayern Munich, ce qui lui a valu quelques critiques, certains observateurs ne comprenant pas cette décision. Et selon Pierre Ménès, Kouassi a fait une erreur en rejoignant le Rekordmeister cet été…

« Le mec avait sa chance et s’en va pour aller au Bayern… »