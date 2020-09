Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Kylian Mbappé jouait un mauvais tour à Zidane ?

Publié le 14 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que le Real Madrid attend avec impatience de lancer l’assaut pour Kylian Mbappé, ce n’est pas dit que l’attaquant du PSG vienne poser ses valises chez les Merengue.

Pour beaucoup, il semble d’ores et déjà écrit que Kylian Mbappé portera le maillot du Real Madrid. La question serait même désormais de savoir quand cela arrivera. Alors que cela aurait pu être acté cet été, les Merengue ont finalement dû revoir leurs plans compte tenu du contexte actuel avec le coronavirus et les répercussions financières. C’est finalement en 2021 que l’assaut devrait être lancé par Florentino Pérez et Zinedine Zidane. Et bonne nouvelle pour le Real Madrid, selon les informations du Sunday Times , Mbappé aurait annoncé à la direction du PSG son envie de partir l’été prochain. Pour autant, pour la Casa Blanca, cela pourrait ne pas être gagné.

Et si Mbappé allait en Angleterre ?