Mercato - OM : Le vestiaire donne son verdict sur le mercato !

Publié le 14 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

L’OM est parvenu à conserver l’ossature du groupe de la saison passée tout en renforçant certains secteurs de jeu. De quoi permettre à Dimitri Payet de s’enflammer pour le mercato du club phocéen.

Faisant face à des problèmes financiers, l’OM n’a pas pu recruter comme il l’entendait pour son retour en Ligue des champions. Cependant, le club phocéen est tout de même parvenu à injecter du sang neuf avec les arrivées de Pape Gueye, de Leonardo Balerdi et de Yuto Nagatomo, dans un groupe qui n’a pas enregistré de départs importants. Une bonne chose selon Dimitri Payet.

« On s'est renforcé avec des jeunes joueurs »