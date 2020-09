Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet s'enflamme pour le recrutement de Villas-Boas et Longoria !

Publié le 13 septembre 2020 à 18h45 par H.K. mis à jour le 13 septembre 2020 à 18h46

Alors que l’OM doit composer avec un petit budget sur le marché des transferts, Dimitri Payet semble aujourd’hui très satisfait du mercato réalisé par André Villas-Boas et Pablo Longoria, qui ont réussi à renforcer des postes importants en recrutant intelligemment.

Dimitri Payet s’était fait remarquer, au début de mercato, en signant une prolongation de contrat avec l’OM en acceptant de baisser son salaire. Désormais « lié à vie » avec le club marseillais, l’international français semble également très satisfait du mercato phocéen, géré par André Villas-Boas et Pablo Longoria, qui ont dû composer avec un budget ultra-réduit sur le marché des transferts. Avec les arrivées de Pape Gueye, Yuto Nagatomo ou encore Leonardo Balerdi, l’OM a recruté intelligemment, et l’ailier phocéen se montre très satisfait du mercato de son équipe…

« Pour l’instant, on a gardé tout le monde, je pense que c’était un objectif important »