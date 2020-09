Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se bouscule en coulisse pour Florian Thauvin !

Publié le 14 septembre 2020 à 10h30 par Th.B.

En pleine forme en ce début de saison avec l’OM, Florian Thauvin pourrait cependant quitter le club phocéen sa situation contractuelle ne faisant pas les affaires des dirigeants phocéens. Et un club surprenant s’intéresserait à sa situation.

Après une saison quasi blanche et minée par les blessures, Florian Thauvin semble être de retour à son meilleur niveau. En attestent ses buts face à Brest et au PSG dimanche soir. Néanmoins, et alors que le mercato ne fermera ses portes que le 5 octobre prochain, l’ailier de l’OM a entamé l’ultime saison de contrat. Ce qui signifie que les dirigeants marseillais pourraient tenir là leur dernière chance de renflouer leurs caisses avec une vente de Thauvin. L’Équipe révélait dernièrement qu’aucune approche concrète de l’OM ne serait à noter pour une prolongation de contrat.

Le PSV Eindhoven pour pimenter le dossier Thauvin