Mercato - PSG : Que fera Kylian Mbappé l'été prochain ?

Publié le 14 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction mis à jour le 14 septembre 2020 à 8h09

Alors que Kylian Mbappé entame sa quatrième saison avec le PSG, l'international français souhaiterait quitter le club de la capitale l'été prochain. Mais selon vous, que fera-t-il en 2021 ?

Ce dimanche, le Sunday Times a lâché une bombe concernant l'avenir de Kylian Mbappé. D'après le média britannique, l'attaquant sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022 aurait informé ses dirigeants qu'il souhaitait partir l'été prochain. Alors que le club de la capitale cherche à prolonger son joyau depuis de nombreux moins maintenant, cette décision, si elle venait à être confirmée, risque de bousculer les plans du Paris Saint-Germain qui n'envisage pas de se séparer de son joueur. Pourtant, Mbappé serait bien décidé à plier bagage, et plusieurs options s'offrent à lui.

PSG, Real, Barça... Quel avenir pour Mbappé ?