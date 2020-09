Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Mbappé suit son cours au Real Madrid !

Publié le 14 septembre 2020 à 19h30 par Th.B.

Alors que l’attaquant du PSG aurait révélé à ses dirigeants ses velléités de départ pour l’été prochain, Kylian Mbappé voudrait se rendre au Real Madrid. Cela tombe bien puisque le club merengue préparerait son offensive et dispose d’un plan d’action bien précis.

Le PSG pourrait bien perdre plus d’une de ses stars lors du prochain mercato. En plus d’Angel Di Maria dont le contrat va arriver à expiration en juin prochain, le club de la capitale devrait faire face aux envies de départ de Kylian Mbappé. Comme The Times l’a révélé dimanche par la plume du journaliste Duncan Castles, le champion du monde tricolore aurait eu un entretien avec les hauts représentants de la direction parisienne. L’objet de ce rendez-vous aurait été clair et consistait en mettre au courant le PSG de sa volonté d’aller voir ailleurs à l’issue de la saison. Et alors que le Real Madrid semble être le prétendant favori à la signature du Français, le FC Barcelone ou encore certains clubs de Premier League seraient également des concurrents à prendre au sérieux. De quoi faire trembler le Real Madrid ? Pas vraiment.

Le Real Madrid a placé ses pions pour Kylian Mbappé.

Selon les informations de La Cuatro , le Real Madrid préparerait une offre colossale afin de mettre la main sur Kylian Mbappé. Une proposition si importante que le joueur et le PSG seraient contraints d’accepter. Pour y parvenir, alors que le club merengue traverse une passe compliquée d’un point de vue financier, l’opération dégraissage devrait continuer alors que la Casa Blanca a déjà enregistré les départs de James Rodriguez pour Everton et celui d’Achraf Hakimi parti du côté de l’Inter. En outre, d’ici la fin du mercato estival qui fermera ses portes le 5 octobre, aucun gros deal de sera effectué par le Real Madrid selon le média ibérique qui ajoute en outre que le club merengue ne prévoirait pas de faire pression sur le PSG dans le dossier Mbappé. Le plan du Real Madrid serait d’attendre le mois de janvier pour formuler une première proposition, pas forcément officielle aux dirigeants parisiens. La première étape de cette opération était la suivante : que le joueur ne prolonge pas son contrat courant jusqu’en juin 2022. Ce que Mbappé n’a pas fait. Plus récemment, le champion du monde aurait selon The Times assuré qu’il comptait aller voir ailleurs à l’issue de la saison. Tout reposerait sur le Real Madrid désormais qui devra se montrer très habile concernant l’indemnité de l’éventuel transfert auprès du PSG. Au sein de la direction madrilène, on considérerait Kylian Mbappé comme étant la pierre angulaire du projet de la Casa Blanca à l’avenir et le club compterait bien l’avoir dans ses rangs pour porter le nouveau stade.

Dans l’esprit de Mbappé, tout serait clair